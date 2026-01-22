カージナルスは２１日（日本時間２２日）、レジェンド捕手のＹ・モリーナ氏（４２）が運営部門の社長特別補佐に就任し、球団に復帰することを発表した。球団は公式Ｘで「ヤディ（モリーナの愛称）が帰ってくる！」と投稿し、歓迎した。メジャー屈指の強肩強打の捕手として活躍したモリーナは、０４年のメジャーデビューからカージナルス一筋。通算１９年で２２２４試合に出場し、２１６８安打、１７６本塁打、１０２２打点、打