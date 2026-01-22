アメリカのトランプ大統領は21日、ロシアによるウクライナ侵攻の和平協議が「合意に近づいている」と述べ、ウクライナのゼレンスキー大統領と会談する方針を明らかにしました。トランプ大統領：（ウクライナ侵攻で）月に2万5000人から3万人が亡くなっている。合意に近づいていると思う。解決すると思う。トランプ大統領は、ロシアによるウクライナ侵攻をめぐり和平協議が進展するとの考えを示し、22日にスイス東部・ダボスでウクラ