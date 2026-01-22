イミュが展開する化粧品ブランドのオペラは、2026年1月22日から「グロウリップティント」のバレンタインシーズン限定色を販売します。"チョコ色ティント"でバレンタインモード全開 オペラの「グロウリップティント」は、グロスいらずで水滴のようなツヤ感を演出してくれるリップスティックです。透け感のある発色と、キレイが長持ちするティント処方も特徴。美容オイルベースで高い保湿力がありながら、スルスルと心地よく唇に薄く