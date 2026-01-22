2026年1月第1週のオリコン文芸書ランキングは、年始に発売日設定がないため目立った新刊は少なく、引き続き2025年のベストセラーが席巻している状態だった。その中でも急浮上してきたのが第9位にランクインした池井戸潤の『俺たちの箱根駅伝』（上巻・文藝春秋）である。 参考：箱根駅伝まで1週間！額賀澪から三浦しをんまで、読めば感動が増幅する“駅伝小説”を一挙紹介 同書は『週刊文春』に1年半に渡り連載され