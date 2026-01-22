22日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比265ポイント高の3万2650ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万2329.48ポイントに対しては320.52ポイント高。 株探ニュース