22日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝158円46銭前後と、前日午後5時時点に比べ55銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円98銭前後と5銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース