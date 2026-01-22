フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）の清水賢治社長が２１日、読売新聞のインタビューに応じた。不動産事業の分離・売却を提案している旧村上ファンド系の投資グループへの対応について、早ければ２月中にも方針を示す考えを明らかにした。旧村上ファンド側はフジＨＤに不動産事業の分離・売却などを求め、応じなければフジＨＤ株を現在の１７％超から最大３３・３％まで買い増して影響力を強める意向を表明している。フ