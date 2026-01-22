Image: パナソニック おしゃれキッチンにはこれだ。水栓工事不要（タンク式）、A4ファイルサイズに置けるお一人様用食洗機。として話題となったパナソニックのパーソナル食洗機「SOLOTA」。ホワイトとガラスで構成されたモダンなデザインで「見せる家電」としても目を集めましたが、そのSOLOTAに新色のブラックモデル「NP-TMLK1」が追加されました。これがまた、かっこいいのッ！