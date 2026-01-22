ヤマハ発動機販売は4月17日、クロスプレーン型クランクシャフトを備えた水冷・4ストローク・DOHC・直列4気筒・997cm³エンジンを搭載したスーパースポーツ「YZF-R1 ABS」のカラーリングを変更して発売する。また、2025年にヤマハ発動機が創立70周年を迎えたことを記念した「70th Anniversary Edition」を200台限定で1月30日に発売する。「YZF-R1 ABS」ブルー○■新カラーにヤマハレーシングイメージを強調した"ブルー"を採用「