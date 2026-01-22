シャオミ・ジャパンは1月22日、オンライン専売ブランドのPOCOシリーズから「POCO F8 Pro」を発表しました。ラインアップは12GB／512GBモデルと、12GB／256GBモデルを用意し、市場想定価格は12GB／512GBが99,980円（税込）、12GB／256GBが89,980円（税込）です。 Xiaomi POCO F8 Pro 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8 Elite搭載 6.59インチ