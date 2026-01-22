津山市中心部の22日午前7時ごろの様子（視聴者提供） 民間の気象予報会社、ウェザーニューズによりますと、21日夜から22日朝にかけて冬型の気圧配置となり、上空に強い寒気が流れ込んだ影響で岡山県北部では雪が降りました。 22日午前8時時点の積雪量は、真庭市の蒜山上長田で61ｃｍ、新見市千屋で9ｃｍ、津山市で1ｃｍなどとなっています。 22日朝の最低気温は、岡山県ではすべての観測地点で0℃を下回りま