実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が22日までに自身のSNSを更新。日本国債の利回りに言及した。ひろゆき氏は「40年の日本国債の利回り4％を超えました。国債は買い手が居ないと利回りが上がるので、国債市場では40年先の日本に投資する層が劇的に減った」とし、「景気が良くて利上げではなく、高市財政への不信任による利上げ」と指摘。そのうえで「日本の有権者は政局大好きで経済疎いからニュースにはならなそうだけど」