大阪市中心部にある土地と建物の不動産登記が、所有者になりすまされて書き換えられていた。大阪府警は、不動産の名義を不正に変更したとして、司法書士の男性ら2人を電磁的公正証書原本不実記録・同供用などの疑いで逮捕。捜査関係者によると、書き換えられていたのは大阪メトロ中津駅近くの約800平方メートルの土地と建物で、売却価格は4億〜5億円に上る可能性があったという。容疑者らは、偽造した運転免許証を使って所有者にな