21日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第7節でマルセイユとリヴァプールが対戦し、3-0でリヴァプールが勝利を収めた。序盤からホームのマルセイユがボール支配率で上回る中、リヴァプールは組織的な守備からのカウンターで対抗。23分には自陣でのボール奪取から素早く右サイドにいたドミニク・ショボスライにボールが渡り、グラウンダーの折り返しをヒューゴ・エキティケへ。これを同選手が押し込んで先制し