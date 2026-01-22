２０日、山形県米沢市で男性がカッターナイフのようなもので首を切られ軽いけがをした事件。切り付けた人物は今も逃走を続けていて、警察が県民に注意を呼びかけています。 【写真を見る】米沢市住宅街切りつけ事件犯人は未だ逃走中（山形） この事件は２０日の午後０時４５分ごろ、米沢市本町一丁目で３０代の男性がカッターナイフのようなもので首を切られ軽いけがをしたものです。 犯人はその場から南の方向に