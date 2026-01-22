21日、新潟県魚沼市で住宅の屋根の上で倒れている男性が見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は、男性が雪下ろし中に病死したとみて調べています。 21日午後6時半ごろ、魚沼市今泉の58歳男性が自宅1階の屋根の上で倒れているのを近所の人が見つけました。男性は南魚沼市の病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。屋根の上にはスノーダンプがあり、除雪の跡があったことから山本さんは雪下ろしをしていたと