任期満了に伴う県知事選挙が22日告示され、これまでに現職と新人2人のあわせて3人が立候補を届け出ています。 午前8時半時点で届け出順に ▽元副知事、元復興庁統括官で新人の平田 研氏(58) ▽共産党県常任委員で新人の筒井 涼介氏(32) ▽2期目を目指す現職の大石 賢吾氏(43) のいずれも無所属の3人が立候補しています。