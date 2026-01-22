高田潤騎手＝栗東・フリー＝が２１日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、死去した湯窪幸雄（ゆくぼ・さちお）元調教師を追悼した。高田騎手は「湯窪幸雄先生にはエムエスワールドでの重賞制覇など、本当にたくさんの管理馬に騎乗させていただき、大変お世話になりました。僕が長期の怪我をして万全ではない状態を承知の上で復帰レースでエムエスワールドの小倉ＳＪ（１着）で手綱を任せていただきました。本当に優しくて大好