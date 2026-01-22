船橋競馬場で２１日に行われた第５２回ブルーバードＣ・Ｊｐｎ３の売り上げは９億７２４６万５１００円で同レースの売り上げレコードを更新した。これまでの最高売り上げはメルキオルが制した昨年の８億８２０４万４１００円だった。今年のブルーバードＣは単勝１・８倍の１番人気で戸崎圭太騎手騎乗のフィンガー（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）が未勝利勝ちからの２連勝で重賞初制覇を飾った。勝ち時計は１分