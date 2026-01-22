福島県の郷土玩具「赤べこ」を前に笑顔を見せる来場者＝21日、スイス東部ダボス（共同）【ダボス共同】世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）が開かれているスイス東部ダボスで21日、日本文化や和食を紹介するイベント「ジャパンナイト」が開かれた。今年は東京電力福島第1原発事故と東日本大震災から15年の節目ということを踏まえ、会場には福島県の復興状況を伝えるコーナーも設けられた。イベントには多様な国の政財界