タレントの鈴木奈々（37）が21日、自身のインスタグラムを更新。ピラティスでばったり会った大親友のタレントとのショットを披露した。「ピラティス行ってきましたー」とつづり、トレーニングウェアでの姿を公開。「加藤綾菜ちゃんとバッタリ会ったよー！」と親友でタレントの加藤綾菜との会ったことを明かした。「一緒のピラティスに通ってるよん」と鈴木。「自分磨き楽しんでます」とつづった。