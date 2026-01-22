図形の中に隠れている三角形を正確に数え上げる「図形クイズ」！一見シンプルですが、注意深く観察しないと意外な組み合わせを見落としてしまうかもしれません。頭を柔らかくして考えてみてくださいね。問題：三角形は何個ある？図の中をじっくり見て、隠れている三角形の数を数えてみましょう。ヒント：1つずつの三角形だけでなく、2つ、あるいは3つ合体してできる「少し大きな三角形」も数に入れてみてくださいね！答えを見る↓