来年、横浜市で開催される国際園芸博覧会の公式マスコット「トゥンクトゥンク」を金子園芸博覧会担当大臣が激励しました。【映像】「トゥンクトゥンク」を激励する金子大臣来年3月から9月まで横浜市で開催される国際園芸博覧会「GREEN×EXPO2027」の公式マスコットトゥンクトゥンクが、開催までまもなく1年となるのを前に金子大臣を訪問しました。開催地である神奈川県が栽培の発祥の地とされるスイートピーの花束と、園芸博