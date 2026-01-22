千葉県松戸市のホテルに女性従業員を派遣し売春する相手に引き合わせたとして、警視庁は派遣型風俗店の従業員で中国国籍の男女6人を逮捕しました。【映像】連行される容疑者高明容疑者（53）と周暁羽容疑者（59）ら6人は、去年、松戸市のホテルに女性従業員を派遣し売春相手に引き合わせた疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、高容疑者らは店のホームページを見た客から電話で依頼を受ける方法で売春をあっせんし