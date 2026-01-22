ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア軍によるインフラ攻撃の影響で首都キーウで100万人以上が停電の影響を受けていると明らかにしました。【映像】ウクライナ・キーウの停電、100万人以上に影響ゼレンスキー大統領は20日のビデオ演説で、ロシア軍の攻撃によりキーウだけで100万人以上が停電の影響を受け、4000棟以上の共同住宅で暖房が断たれていると明らかにしました。首都キーウでは今月、気温がマイナス20℃まで下が