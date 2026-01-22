サンジロワーズ戦でプレーするバイエルン・ミュンヘンの伊藤＝ミュンヘン（共同）【ロンドン共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は21日、各地で1次リーグ第7戦が行われ、バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）はホームでサンジロワーズ（ベルギー）に2―0で勝ち、6勝1敗で勝ち点を18に伸ばして16強入りを決めた。伊藤洋輝は後半22分から出場した。アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）堂安律はカラバフ（アゼルバ