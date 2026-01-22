俳優の大森南朋（53）が21日、自身のインスタグラムを更新。通りすがりの駅での“ツーショット”が反響を呼んでいる。「先日通りすがりに元町中華街駅にて」とつづり、自身が俳優の反町隆史、津田健次郎とトリプル主演するフジテレビ連続ドラマ「ラムネモンキー」の柱巻き広告との自身との“ツーショット”をアップ。「今夜10時、ラムネモンキー第二話お楽しみに」とドラマを告知した。この投稿に、ファンは「えぇー！！