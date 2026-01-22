新日本プロレスは２２日までに２・１１大阪府立体育会館大会の全対戦カードを発表した。メインイベントは、ＩＷＧＰ「２冠王」辻陽太がＩＷＧＰヘビー級王座をかけジェイク・リーと対戦する。１・４東京ドームでＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡを破りＩＷＧＰ２冠を統一した辻を襲撃したジェイク。２０日の後楽園ホール大会で辻へ「次はお前だ！ベルトを懸けろ。地獄のバカンスから帰ってきたジェイク・リー。そしてＵ