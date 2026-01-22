東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.98高値185.54安値184.82 186.13ハイブレイク 185.83抵抗2 185.41抵抗1 185.11ピボット 184.69支持1 184.39支持2 183.97ローブレイク ポンド円 終値212.57高値212.77安値211.60 214.20ハイブレイク 213.48抵抗2 213.03抵抗1 212.31ピボット 211.86支持1 211.14支持2 210.69ロ&#1254