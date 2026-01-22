東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.73高値9.75安値9.62 9.91ハイブレイク 9.83抵抗2 9.78抵抗1 9.70ピボット 9.65支持1 9.57支持2 9.52ローブレイク シンガポールドル円 終値123.23高値123.34安値122.96 123.77ハイブレイク 123.56抵抗2 123.39抵抗1 123.18ピボット 123.01支持1 122.80支持2 122.63ローブレイ