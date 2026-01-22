記者会見する宇宙飛行士の油井亀美也さん＝21日、米テキサス州のジョンソン宇宙センター（NASAの中継映像から・共同）【ワシントン共同】国際宇宙ステーション（ISS）から地球に帰還した宇宙飛行士の油井亀美也さん（55）が21日、米南部テキサス州のジョンソン宇宙センターで記者会見し「恐らくこれが最後のフライト。これからは若い飛行士がISSに行くのを地上から支えたい」と語った。油井さんのISS長期滞在は、2015年に続き2