今回は、結婚するにあたり「専業主婦になってほしい」と言われ、仕事を辞めた結果起きたことについてのエピソードを紹介します。仕事が大好きで、生きがいだったけど…「今から30年近く前の話です。夫と結婚するにあたり、『奥さんには専業主婦になってほしい』と言われた私は、大好きで生きがいでもあった教師の仕事を泣く泣く辞めたんです。義両親にも『息子の稼ぎだけで十分やっていけるでしょ？』と言われたこともありました。