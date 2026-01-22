・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０１３８．０９（＋１１．３１） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４５６０．９８（－１４２．１４） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８０６９．１７（＋６．５９） ・ロシア・ＲＴＳ １１２５．９３（＋１７．６０） 出所：MINKABU PRESS