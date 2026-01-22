・ＮＹダウ４９０７７．２３（＋５８８．６４） 高値４９２９５．０３ 安値４８５４６．０３ ・Ｓ＆Ｐ５００６８７５．６２（＋７８．７６） ・ナスダック総合指数２３２２４．８２（＋２７０．５０） 出所：MINKABU PRESS