２１日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比５８８．６４ドル高の４万９０７７．２３ドルと３日ぶりに反発した。グリーンランドの領有権取得を目指していたトランプ米大統領が反対する欧州各国に対して関税を課すとしていたことに関し、同日に見送ると表明した。これを受け投資家心理が上向き、主力株に買い戻しが入った。半導体株の上げも顕著となった。 キャタピラー＜CAT＞やシャーウィン・ウィリアム