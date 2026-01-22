[1.21 欧州CL第7節 バイエルン 2-0 ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ]UEFAチャンピオンズリーグは21日、各地でリーグフェーズ第7節を開催した。バイエルンはホームでロイヤル・ユニオン・サンジロワーズに2-0で勝利し、4位以上でのベスト16ストレートインが決定。4位以上で突破したチームは準々決勝まで、首位と2位通過のチームは準決勝までホーム・アンド・アウェー方式の各ラウンド第2戦のホーム開催権を獲得できるレギュレ