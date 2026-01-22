[1.21 欧州CLリーグフェーズ第7節 マルセイユ 0-3 リバプール]UEFAチャンピオンズリーグは21日、リーグフェーズ第7節を各地で行い、MF遠藤航所属のリバプール(イングランド)がマルセイユ(フランス)を3-0で破った。MFドミニク・ショボスライの直接FK弾を皮切りに得点を重ね、守備ではリーグアン今季最多得点の相手を完封。4位浮上でベスト16ストレートイン圏内の8位以内をキープし、リーグフェーズ突破に大きく前進した。リバプ