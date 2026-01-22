21日夕方、周南市の離島で発生した山林火災で、消防などによる消火活動が続いていますが鎮火には至っていません。火災が発生したのは徳山湾にある離島＝仙島の山林です。消防によりますと21日午後5時20分ごろ「火が林野のほうに燃え移った」 と119番通報があったということです。21日は徳山海上保安部の巡視艇にじかぜが海上から消火活動を実施。22日朝からは、県の防災ヘリを使った消火が予定されていましたが、悪天候の為作業が