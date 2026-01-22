元テレビ朝日社員の玉川徹氏が22日、レギュラーコメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）を前日21日に続いて欠席した。番組冒頭に司会の羽鳥慎一アナウンサーが「玉川さんですが、今日と明日、お休みでございます」と伝えた。前日同様、欠席理由については触れなかった。代役として、国際情報誌フォーサイト元編集長の堤伸輔氏がコメンテーターを務めた。