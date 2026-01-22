マイクロマガジン社が2026年1月20日に発行する月刊Webコミック誌「コミックライドivy(アイビー) vol.36」に、新連載『囁くヴァニタス』(漫画：壱果アキ／原作：中村颯希)＆新作読切『藪の中に龍は眠る』(作：葦芭フクロウ)前編が掲載された。【新連載】『囁くヴァニタス』漫画：壱果アキ／原作：中村颯希発売日：2026年1月20日【あらすじ】学問と芸術の都・ヴェレスの裏通りでひっそりと絵画の贋作屋を営むライル。そんなライルの