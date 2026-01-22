ダークパターン対策協会は1月21日、Web上の「ダークパターン」による被害削減を目的に、タツノコプロの人気アニメ「タイムボカンシリーズ ヤッターマン」のキャラクターであるヤッターマンとドロンジョを起用したダークパターン啓発動画を公開した。動画は同協会のYouTubeチャンネルおよび消費者庁の「消費者教育ポータルサイト」で視聴できる。ヤッターマン／ドロンジョを起用した「ダークパターン啓発動画」○学校教育での活用も