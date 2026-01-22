第97回アカデミー賞にて衣装デザイン賞と美術賞を受賞した映画『ウィキッド ふたりの魔女』の続編『ウィキッド 永遠の約束』より、“善い魔女”グリンダ役のアリアナ・グランデが「一番好き」と語る曲「サンク・グッドネス／アイ・クドント・ビー・ハピアー」の本編歌唱シーン映像が解禁された。【動画】「幸せ」なグリンダと、意味深な表情のフィエロ――「サンク・グッドネス／アイ・クドント・ビー・ハピアー」本編歌唱シーン