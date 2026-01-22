佐々木蔵之介を主演に迎え、大森一樹監督の生前最後の企画を映画化した『幕末ヒポクラテスたち』が、5月8日より全国公開されることが決定。あわせて、キャラクター紹介ビジュアルと特報、さらにキャストのコメントが解禁された。【動画】太吉（佐々木蔵之介）らの奮闘ぶりをテンポよく映し出す特報映像西洋医学を学んだ蘭方医と、旧来の唐由来の漢方医が混在した幕末の京都を舞台に、日本の現代医学の夜明け前を描く本作は、19