昨季ブルワーズで１１勝を挙げたホセ・キンタナ投手が３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）のコロンビア代表としてキャプテンとして参加する、とコロンビア野球連盟が発表した。米大リーグ公式サイトが２１日（日本時間２２日）、同連盟の発表について伝えた。３６歳の左腕は２０１２年にメジャーデビュー。８球団を渡り歩き通算１１３勝１１０敗、今オフはブルワーズからフリーエージェントになって