元衆院議員の杉村太蔵が２２日、木曜スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）を欠席した。代わりに火曜、水曜でスペシャルキャスターを務める歌手で俳優の武田鉄矢が出演した。オープニングで杉村が休んだ理由は明かされなかった。オープニングでＭＣで俳優の谷原章介が「おはようございます。サン！シャイン木曜日、スタートです」とあいさつし「いやぁ〜昨日寒か