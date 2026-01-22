大相撲初場所＞◇十一日目◇21日◇東京・両国国技館【映像】“体格差”際立つ異様な光景前頭十二枚目・翠富士（伊勢ヶ濱）と前頭十五枚目・竜電（高田川）の一戦一番で、両力士が土俵上で対峙した際の“体格差”にファンの注目が集まる一幕があった。幕内最軽量の翠富士と、大型の竜電が並んだ際の予想以上のコントラストに、実況席からも驚きの声が上がった。公称日本相撲協会の公式HPによると身長174センチ、体重115キロ