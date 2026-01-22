東京メトロによりますと、有楽町線は、地下鉄赤塚駅での人身事故のため、折返し運転を行っています。この影響で、副都心線も折り返し運転を行っているということです。いずれも現在、振り替え輸送を実施しているということです。ご利用予定の方は、最新の情報を確認の上お出かけください。有楽町線、副都心線の全線で、8時39分頃に運転を再開しました。（ANNニュース）