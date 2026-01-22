2月3日発売の羽生結弦の最新写真集『羽』の発売に先駆け、選りすぐりの収録写真が先行公開された。さらに、撮影を担当した、本写真集の名付け親でもあるフォトグラファー・矢口亨氏からコメントも到着した。【写真】ナチュラルな笑顔の振り向きSHOTなども公開扶桑社では、プロアスリートとして活躍する羽生結弦の最新写真集『羽』を2月3日に発売。東日本大震災から15年となる3月には宮城県でのアイスショー「notte stellata 2026」