汚れが気になる蛇口まわり。いつも使っている分厚いスポンジだと、狭い溝まで届かなくてイライラしちゃいますよね…そんなお掃除の悩みを解決してくれるアイテムがダイソーにあります！珍しいベルト状のクリーナーで、蛇口の複雑な形にフィット。水だけでもキレイに汚れが落ちるので、超優秀なアイテムですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アクリルニットクリーナー（蛇口洗い）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダ