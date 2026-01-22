きょう（22日）未明、岡山市北区大供表町で住宅を全焼する火事がありました。 【画像】火災現場の様子（視聴者提供） 消防によりますと、きょう午前2時13分、岡山市北区大供表町で、「2階から火が出て燃えている」と、住人の女性（44）から通報があったということです。 鎮火まで約5時間 消防車9台、消防団4分団が出て消火にあたりましたが、火は木造瓦葺き2階建ての住宅、約110平方メートルを全焼して、約5時間後に鎮火